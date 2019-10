Hotéis no interior paulista oferecem atrações para Natal e Réveillon

Redação



30/10/2019 | 08:18

As festas de fim de ano marcam um tempo de reencontro com amigos e familiares. Quem está em busca de hotéis no interior paulista para aproveitar o Natal e o Réveillon, pode explorar as programações do Vila Inglesa, em Campos do Jordão, e da Fazenda Mazzaropi, em Taubaté.

Natal e Réveillo em hotéis no interior paulista

Vila Inglesa

No Vila Inglesa, a beleza da Serra da Mantiqueira contribui para o cenário de paz e tranquilidade. Localizado a 185 quilômetros da cidade de São Paulo, o complexo fica a cerca de 15 minutos de carro do Capivari, o badalado bairro central de Campos do Jordão.

Terraço com vista do bosque, banheira de hidromassagem, amenities L’Occitane e banho Trussardi são detalhes que elevam a experiência romântica de quem opta pela suíte premium, uma das 37 acomodações do hotel.

Fazenda Mazzaropi

A natureza é um dos trunfos do Hotel Fazenda Mazzaropi, a 140 quilômetros da capital paulista. Com recreadores e ampla infraestrutura de lazer, o hotel se destaca quando o assunto é viagem em família.

O período das festas de fim de ano traz ainda mais alegria à programação, que se se alterna entre a prática de jogos e as atividades lúdicas.

O local é perfeito para pais e filhos que buscam um ambiente tranquilo. Eles podem andar a cavalo, pedalar com as bicicletas e até dar uma volta de pedalinho no lago.

Melhores destinos para conhecer em 2020

Com suas belas praias e um calendário repleto de eventos de surfe no ano que vem, a cidade de Ubatuba, no litoral paulista, é a representante brasileira na lista dos melhores destinos para conhecer em 2020, segundo pesquisa do Airbnb. Confira a lista completa: