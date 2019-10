França: PIB (preliminar) avança 0,3% no 3ºTRI19, acima da expectativa de 0,2%

30/10/2019 | 04:07



O Produto Interno Bruto (PIB) da França registrou alta de 0,3% no terceiro trimestre de 2019 ante o trimestre anterior, segundo leitura preliminar publicada pelo Instituto Nacional de Estatística e Estudos Econômicos (Insee) do país nesta quarta-feira, 30. O resultado veio acima do ganho de 0,2% projetado por analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

Com o avanço, a economia francesa manteve o mesmo ritmo de expansão registrado nos dois trimestres anteriores.

Segundo a Insee, o consumo das famílias teve ligeira aceleração no período, de 0,3% (0,2% no trimestre anterior). Entre agosto e outubro, as importações francesas voltaram a crescer e avançaram 1,4% (ante 0,3% nos três meses anteriores), bem como as exportações, que subiram 0,3% (ante 0,1%).