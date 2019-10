Relatório da CPI da Furp sugere fim de PPP com EMS

Da Redação



30/10/2019 | 06:15



Sub-relator da CPI da Furp (Fundação para o Remédio Popular) na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Thiago Auricchio (PL), com domicílio eleitoral em São Caetano, apresentou ontem seu parecer a respeito dos trabalhos no qual sugere o fim da PPP (Parceria Público-Privada) assinada em 2013 para gestão, operação e manutenção da fábrica na cidade de Américo Brasiliense, no Interior.

A CPI tem como objetivo investigar denúncias de fraudes no acordo assinado pelo governo Geraldo Alckmin (PSDB) com a CPM (Concessionária Paulista de Medicamentos), controlada pelo laboratório EMS. O contrato previa investimentos de R$ 130 milhões por parte da CPM nos cinco primeiros dos 15 anos de vigência da PPP, além da produção de 96 tipos de medicamentos. Porém, passados seis anos do vínculo, a CPM não realizou investimentos previstos e produziu somente 13 remédios.

“Após nossa minuciosa análise, que vem acompanhada com visitas nas duas fábricas e na coleta dos depoimentos tomados durante toda a CPI, ficou evidenciado que trata-se de um contrato lesivo ao Estado desde o momento de sua assinatura, fato prejudicial à entrega de medicamentos gratuitos ao povo de São Paulo”, discorreu Thiago.

O relator da CPI é o deputado estadual Alex Madureira (DEM), que deve levar em consideração as observações feitas por Thiago. Além do parlamentar do Grande ABC, são sub-relatores da comissão os deputados Danilo Balas (PSL) e Beth Sahão (PT). A presidência do bloco é de Edmir Chedid (DEM).

“Os pareceres dos sub-relatores trazem informações valiosíssimas que poderão ser úteis não apenas para o relator da CPI, mas também para o Ministério Público, para a polícia e o próprio governo do Estado. É motivo de orgulho para mim”, disse Chedid.

No relatório, Thiago solicita que cópias do documento sejam encaminhadas ao governador João Doria (PSDB), à Procuradoria-Geral de Justiça, à Delegacia-Geral de Polícia, à PF (Polícia Federal), ao MPF (Ministério Público Federal), a PGE (Procuradoria-Geral do Estado), ao TCE (Tribunal de Contas do Estado), ao TCU (Tribunal de Contas da União) e à Corregedoria-Geral da Administração.