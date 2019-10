Emendas preveem aumento de verba para viabilizar a Linha 20 do Metrô

Raphael Rocha



30/10/2019 | 06:13



A Assembleia Legislativa começa a viabilizar aumento de aporte para a Linha 20-Rosa do Metrô no orçamento do governo do Estado para o ano que vem.

Emendas protocoladas pela líder do PSDB na casa, a deputada estadual Carla Morando, com domicílio eleitoral em São Bernardo, buscam remanejar R$ 5,4 milhões para o estudo funcional e R$ 13 milhões ao projeto básico do modal – R$ 18,4 milhões no total.

A Linha 20-Rosa, resgatada em julho pelo governador João Doria (PSDB), prevê a ligação de São Bernardo, pelo bairro Rudge Ramos, com o bairro da Lapa, Zona Oeste da Capital. O projeto esteve no plano de expansão do Metrô no início da década, mas foi arquivado por alto valor – se estimou investimento de R$ 10 bilhões.

Em trâmite na Assembleia, o orçamento de 2020 do Estado reservou somente R$ 10 para a Linha 20-Rosa – outros R$ 10 para a Linha 18-Bronze, via BRT (sigla em inglês para ônibus de alta velocidade), que também interligará o Grande ABC ao sistema metroviário paulistano.

Carla se encontrou ontem pela manhã com o vice-governador e secretário de Governo paulista, Rodrigo Garcia (DEM), para dialogar sobre a viabilidade das duas emendas, uma vez que recursos provisionados precisam ser redistribuídos para atender às solicitações da tucana.

“Esse é o valor que foi passado naquele momento da entrevista coletiva (no início de agosto, quando anunciaram pacote de obras de mobilidade para o Grande ABC). Lá eles (Doria, Garcia e Alexandre Baldy, secretário dos Transportes Metropolitanos) falaram que seriam apromixadamente R$ 20 milhões para esse início da Linha 20-Rosa, contando estudo funcional e projeto básico”, discorreu a parlamentar.

No encontro, segundo Carla, Garcia mostrou otimismo com relação à aprovação da emenda e que, com esse recurso, será possível dar andamento ao estudo funcional ainda em 2020. Essa fase analisa a viabilidade da obra de forma preliminar. Depois é necessária a realização do projeto básico, que vai delinear estações, traçado e impactos da intervenção. “Antes de fazer as emendas, conversei muito com técnicos das secretarias para saber de onde poderia ser tirado para atender a essa necessidade da Linha 20-Rosa. Neste caso, são remanejamentos dentro da própria Secretaria dos Transportes Metropolitanos. Estou otimista também com a aprovação (das alterações)”, disse.

A expectativa da base governista é a de que o orçamento – com suas respectivas emendas – seja analisado a partir da segunda quinzena de novembro, para que até o dia 20 de dezembro seja aprovado pela casa. Essas sugestões de Carla não integram bloco de emendas impositivas que cada um dos 94 deputados tem direito de indicar – no valor de R$ 5,16 milhões por parlamentar.