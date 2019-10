Márcio é um dos mais econômicos

Raphael Rocha



30/10/2019 | 06:10



O deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos), ex-vice-prefeito de Diadema, apareceu na parte de cima de lista de parlamentares paulistas que mais economizaram verba de gabinete entre abril e agosto. Segundo levantamento interno feito a partir de dados do Portal da Transparência da Assembleia Legislativa, Márcio utilizou R$ 10.111,06 de dinheiro público à disposição, uma economia de R$ 165 mil. Os líderes da lista são os deputados Ricardo Mellão (Novo) e Arthur do Val (DEM), que não recorreram à verba parlamentar. “Quando o dinheiro é público, precisamos usá-lo com racionalidade. Ninguém na própria casa faz gastos desnecessários. O dinheiro público precisa ser tratado da mesma forma, ele é fruto do trabalho de todos os cidadãos”, disse Márcio, que ficou atrás, além de Mellão e Arthur, de Daniel José (Novo), Sergio Victor (Novo) e Léo Oliveira (MDB).

Pré-candidato

O ex-prefeito de Rio Grande da Serra Ramon Velásquez confirmou que vai protocolar sua pré-candidatura ao Paço no diretório do PT local, formalizando, assim, o desejo de prévias, uma vez que o ex-presidente do partido na cidade Erick de Paula também postula a vaga de prefeiturável petista no ano que vem. Em vídeo, Ramon citou legado de seu governo (1999-2004), a despeito das dificuldades políticas encontradas no momento – com mortes sequenciais de prefeitos. “Pacificamos o município para que o grupo que está aí (em referência a Adler Kiko Teixeira e ao atual chefe do Executivo Gabriel Maranhão) pudesse colher os louros.” O protocolo precisa ser feito até o dia 8 de novembro, véspera da posse oficial do diretório do PT rio-grandense.

Smart City – 1

Mauá organiza 1ª aula aberta de cidades inteligentes, no dia 7 de novembro, na Câmara, em uma parceria do Instituto de Governo e Inovação com a Fama (Faculdade de Mauá). O objetivo é explicar para servidores e representantes da sociedade civil os conceitos das smarts cities, como adoção de ferramentas criativas, tecnológicas e sustentáveis para o desenvolvimento urbano dos municípios.

Smart City – 2

“Falar sobre cidades inteligentes é fundamental para o avanço do Grande ABC. Temos que encontrar referências e nos apoiar em pessoas técnicas e especialistas do serviço público e até privado para encontrar soluções que sejam adaptáveis às peculiaridades da nossa região”, afirmou Gerson Moura, fundador do Instituto de Governo e Inovação e especialista em políticas públicas, com recente passagem por Brasília.

Choro

Ex-funcionário da Ford, o deputado estadual Teonilio Barba (PT) era um dos mais emocionados durante assembleia realizada ontem pela manhã, no penúltimo dia de atividade da montadora norte-americana no bairro do Taboão, em São Bernardo. Ele criticou o governo do Estado, pregou resistência dos funcionários que serão demitidos hoje e disse que o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, do qual faz parte, não vai desamparar esses trabalhadores. No fim da fala, não conseguiu segurar as lágrimas.

ITBI em Diadema

A Câmara de Diadema debate amanhã proposta do governo do prefeito Lauro Michels (PV) para reduzir as alíquotas de ITBI (Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis). A ideia do Paço é diminuir os 3% cobrados atualmente, de forma escalonada. Para imóveis com valor venal até R$ 300 mil, o percentual cai para 1%. Para as casas com custo de até R$ 400 mil, o imposto será de 1,25%. Para residências acima de R$ 400 mil, o tributo atinge 1,5%. O texto está em segunda discussão e, se for aprovado, segue para sanção de Lauro. O objetivo é fomentar a regularização e gerar caixa para a administração pública.