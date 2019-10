Flamengo inicia distribuição de códigos para compra de entradas para final

29/10/2019 | 21:57



Na noite desta terça-feira, o Flamengo anunciou que terá início nesta quarta a distribuição de códigos para a compra de ingressos para a final da Copa Libertadores, contra o River Plate, no dia 23, em Santiago, no Chile. A comercialização será feita exclusivamente para sócios-torcedores do clube.

A partir das 8 horas desta quarta, os sócios do plano +Paixão terão direito a obter no endereço mengo.com.br/libertadores o código que lhes permitirá comprar os ingressos. Os portadores dos demais planos terão a oportunidade nos dias seguintes. A venda não será feita pelo clube, mas pela Conmebol, e cada sócio poderá adquirir apenas um bilhete, ao preço de R$ 340.

O Flamengo terá direito a 12,5 mil ingressos na decisão da Libertadores, mesma carga destinada ao River Plate. Os demais lugares do Estádio Nacional serão ocupados por espectadores locais e convidados da Conmebol. Pela primeira vez em sua história o torneio será decidido em jogo único.

Nesta terça, a entidade assegurou que a partida será disputada em Santiago, apesar da onda de protestos que ocorre na capital chilena há vários dias. Há, no entanto, enorme preocupação com a segurança das equipes e de seus torcedores caso a situação não volte à normalidade até o dia 23.