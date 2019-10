Barcelona goleia com show de Messi, assume ponta e torce contra o Granada

29/10/2019 | 19:46



O Barcelona fez a sua parte na briga pela liderança do Campeonato Espanhol. Nesta terça-feira, atuando em casa, contou com nova atuação brilhante de Lionel Messi, autor de dois gols, para vencer fácil o Valladolid por 5 a 1, em duelo válido pela 11ª rodada, disputada no Camp Nou. O craque argentino também esteve presente nos lances dos outros gols do seu time.

Como não entrou em campo no fim de semana, pois o clássico contra o Real Madrid havia sido adiado, o Barcelona chegou aos 22 pontos em dez jogos, dois a mais do que o Granada, que na quinta-feira vai visitar o Getafe. Derrotado, o Valladolid parou nos 14 pontos, na nona posição.

O Barcelona começou a definir a sua vitória logo aos dois minutos, quando após a defesa afastar cruzamento de Messi, Lenglet chutou e contou com desvio para fazer 1 a 0. Só que o Valladolid reagiu. Aos 15, após falta cobrada por Míchel, Ter Stegen espalmou, mas a bola voltou no joelho de Olivas, empatando o placar.

Só que Messi desequilibrou o jogo. Com um lindo passe por cima da defesa, colocou Vidal na cara do gol, com o chileno finalizando às redes aos 29 minutos. E ele deixaria sua marca aos 34, no seu 50º gol em cobrança de falta, colocando a bola por cima da barreira pra fazer 3 a 1. São 44 pelo Barcelona e quatro pela Argentina.

Messi apareceria novamente na etapa final, aos 30 minutos, após receber passe de Rakitic. Ele dominou com a coxa, virou o corpo e bateu para as redes. Logo depois, aos 32, ele deu mais uma assistência. Aos 32, em contra-ataque, acionou Suárez com um lindo passe. E o uruguaio finalizou cruzado, sem chance de defesa para Matip, definindo a goleada de 5 a 1 do Barcelona, líder novamente do Campeonato Espanhol.

O time catalão voltará a jogar no sábado, quando visitará o Levante. No dia seguinte, o Valladolid vai tentar se reabilitar em duelo com o Mallorca, em casa.