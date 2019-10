Aproximam-se os JAI de 1959, porém...

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



30/10/2019 | 07:00



“Dos em pé (na equipe de voleibol de Santo André vice-campeã de 1959), o segundo da esquerda para direita com meus 21 anos.”

Farid Nasser Chedid, de Santo André

“Sobre a seleção de vôlei de Santo André em 1959, na foto: (a partir da esquerda) Braz, Farid, Tarsis, Zé Coqueiro, Richard, Cordeiro e Valderbi Romani (Técnico) abaixo e no mesmo sentido: Er, Lázaro, China, Gilson, Erbolato e Bandeira. O Bimbo não está na foto.”

Euclydes Rocco, o arquiteto Tidinho

E assim vai-se construindo a memória dos Jogos Abertos do Interior de 1959, disputados em Santo André – e repetimos: os primeiros JAI sediados por uma cidade da região.

Sessenta anos depois, Memória recupera aspectos da cobertura daquela competição, que teve no News Seller, hoje Diário, um papel importante.

A jovem publicação não deixava de enaltecer a grande realização do município de Santo André, mas havia espaço para críticas muito fortes também.

Santos do Dia

Marcelo

GERALDO DE POTENZA. Bispo. Viveu no século XII. Exclamava frequentemente: ‘Meu querido Deus, meu Espirito Santo’, sentindo dentro de si a bondade e o amor infinitos de Deus.

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 30 de outubro

Em Alagoas, Arapiraca

No Pará, Baião

Em Goiás, Crixás e Paranaiguara

No Rio Grande do Sul, Dom Pedrito

No Paraná, Goioxim, Rosário do Ivaí e São Pedro do Ivaí

Em Minas Gerais, Lima Duarte e Ponte Nova

No Maranhão, Nina Rodrigues

No Rio Grande do Norte, Serrinha dos Pintos

Fonte: IBGE

Diário há 30 anos

Domingo, 29 de outubro de 1989 – ano 32, edição 7209

Capital & Trabalho – Montadoras reclamam de greves, falta de peças e preços em 1989. Reportagem: Lúcia Faria.

Esportes – No retorno dos Jogos Escolares de Santo André, a Prefeitura entrega aos vencedores medalhas de chocolate.

Nota – Uma infelicidade. A atitude provocou muitas críticas e a ideia foi abandonada nos torneios seguintes.

Polícia – Policiais querem aplicação de lei para evitar preso ocioso. Trata-se da lei de execução penal número 7.210, de 11 de julho de 1984. Reportagem: Dinilson Vieira.

Em 30 de outubro de...

1914 – Antonio Queiroz dos Santos, delegado de polícia de São Bernardo, empenha-se em prender indivíduos que se divertem em jogar pedras nos trens da Inglesa, na passagem pela estação de São Caetano.

1919 – Perde força a greve dos trabalhadores da Light, Cia. de Gás e Telefônica. Os serviços são regularizados.

Estudantes atuam como motorneiros. Escoteiros executam o acendimento dos combustores da iluminação pública.

A Light, responsável pelos serviços de bondes, manda buscar operários no Rio de Janeiro. E vários motorneiros e condutores voltam ao serviço.

Em Santos, estão parados os trabalhadores da Cia. City.

Na Estrada de Ferro ‘São Paulo Railway’ param os operários nas oficinas da Lapa e do Alto da Serra, em Paranapiacaba.

Política – Realizavam-se em todo o Estado de São Paulo, em 30 de outubro de 1919, as eleições municipais para escolha de vereadores e juízes de paz.

Na região, Saladino Cardoso Franco é um dos vereadores eleitos, sendo reconduzido ao cargo de prefeito.

Concorrem a juízes de paz:

Na Vila de São Bernardo, sede do município, João Baptista de Azevedo Marques, João Baptista de Almeida e João Basso.

No distrito de Santo André, Paulino Baptista de Lima e Luiz Lobo Junior.

No distrito de São Caetano, Antonio Barille, Carmine Perrella e Francisco Ovídio de Figueiredo.

No distrito de Paranapicaba, Henrique Fernandes, Antonio Pires, João Carpinelli, Domingos Benevenuto e Feliciano José da Silveira.

Futebol – No domingo, 26 de outubro de 1919, o Monte Alegre, do distrito de São Caetano, recebia em seu campo, para um jogo amistoso, o XV de Novembro de São Paulo.

Não temos o resultado do jogo, mas a formação do Monte Alegre: Caetano, Piva e Liceo, Gutierre, Fluminense e Cristino, Josué, Alberto, Baldon, Nando e Panariello.

1959 - Prefeitura de São Bernardo inicia a construção de um grupo escolar no Parque São Pedro, em Rudge Ramos.

1974 – O presidente Ernesto Geisel encaminha ao Congresso Nacional projeto de lei que cria as Nuclebras (Empresas Nucleares Brasileiras).

Nove detentos fogem da cadeia pública do bairro Santa Maria, em São Caetano.

Hoje

Dia do Comerciário. Oficialmente, esta data foi instituída a partir do decreto de lei número 12.790, de 14 de março de 2013. A data é considerada uma vitória histórica da classe dos comerciantes por melhores condições de trabalho.