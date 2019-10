Parlamento britânico antecipa eleições gerais para 12 de dezembro

29/10/2019 | 17:45



O Parlamento do Reino Unido aprovou na tarde desta terça-feira, 29, a antecipação de eleições gerais no país. A moção foi aprovada quase por unanimidade, por 438 votos a 20. A eleição foi marcada para 12 de dezembro.

A expectativa é a de que a eleição ajude a pôr um fim ao impasse envolvendo o Brexit, depois de o acordo negociado entre o Reino Unido e a União Europeia ter sido rejeitado diversas vezes neste ano e o prazo para a saída do país do bloco ter sido ampliado duas vezes.

Decisão de sair da União Europeia deixou os britânicos com a tarefa de conduzir o processo sem fazer um rompimento brusco; relembre

A aprovação ocorreu graças à mudança de posição do líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, que era contrário à proposta. Segundo ele, o novo adiamento do Brexit possibilitou o apoio da oposição às novas eleições. (Com agências internacionais)