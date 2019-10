Ribeirão Pires recebe inscrições para gravação de ‘single’

Miriam Gimenes



30/10/2019 | 07:21



Muitas vezes, para alcançar o sucesso basta uma oportunidade. E é justamente isso que a Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio das secretarias de Cultura e de Turismo e Desenvolvimento Econômico, com o apoio do Estúdio Versax, pretende fazer com o Projeto Trilhar. Com a iniciativa, será selecionada banda ou grupo musical da cidade para a gravação de single e os interessados têm até sexta-feira para se inscrever.

Para tanto, deve-se comparecer na Escola Municipal de Música Maestro Alfredo Della Ricca (Praça Ramos de Azevedo, 12), na Vila Aurora, até sexta-feira, das 9h às 21h, ou no Centro Cultural da cidade (Rua Dr. Yutaka Ishihara, 220), no Jardim Pastoril, das 9h às 17h. O edital completo está em www.ribeiraopires.sp.gov.br.