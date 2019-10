Mostra de Cinema sobre direitos humanos é opção

Vinícius Castelli



30/10/2019 | 07:19



A Faculdade Mauá (Rua Vitorino Del Antonia, 349), abre as portas ao público de hoje a sexta- feira para a 12ª edição da Mostra Cinema e Direitos Humanos. A coordenação é da professora Raquel Quintino e a participação é gratuita.

A programação tem início, às 18h30, com o tema Direito dos Refugiados e a exibição do documentário Nós. A coordenadora explica que os vídeos sensibilizam as pessoas para que elas percebam injustiças que ficam invisíveis no dia a dia. “Teremos também a participação de especialistas que refletirão sobre os direitos dos refugiados, direito à cultura e direito da mulher”, afirma.

Os convidados de hoje são Gilberto Maringoni e Ester Vargem. Amanhã, no mesmo horário, o tema é Direito à Cultura. Serão exibidos os filmes A Rua É Nóiz e A Voz dos Saraus e o debate será com Felipe Choco, Gláucia Adriani e Malu Souza. Na sexta, às 18h30, será apresentado o curta Repense o Diálogo e a conversa será com Hosana Meira.