Bruna Marquezine conta que comprou presentes para filha de Tatá Werneck e brinca: Quando for mãe, eu vou falir

29/10/2019 | 16:11



Bruna Marquezine está viajando para a Itália, mas não se esqueceu do nascimento de Clara Maria, filha de Tatá Werneck e Rafael Vitti. Em entrevista à revista Marie Claire nos bastidores de um desfile de lingeries, a atriz contou que já comprou vários presentes para a pequena.

- Já comprei sete looks. Quando eu ia visitar, tive que vir para cá. Perguntei se a Clara era grande e fui numa loja daqui e comprei um monte de roupa.

Bruna, que apesar das especulações de affair com o irmão de Giovanna Ewbank, continua solteira desde seu término com Neymar, ainda brincou sobre o que fará quando tiver uma filha:

- Descobri que quando for mãe eu vou falir. Comprei looks inclusive de frio, que ela não vai usar no Rio de Janeiro.

Ao falar sobre as críticas que recebe nas redes sociais, Bruna mostrou não se importar muito:

- Eu não tenho problema em receber críticas, desde que ela sejam construtivas e não maldosas.