Irmão de Anitta, Felipe Terra deleta redes sociais: - Ficou assustado

29/10/2019 | 16:11



Como você viu, foi confirmado, por meio de um teste de DNA, que o segundo sargento do Exército Brasileiro Felipe Terra é filho biológico de Mauro Machado, pai de Anitta. Com isso, a família da poderosa ganhou ainda mais membros - e a cantora até já conheceu o meio-irmão pessoalmente. Mas parece que Felipe não soube lidar com tanta atenção e resolveu deletar os seus perfis no Instagram e no Facebook recentemente.

- Ele ficou assustado com tudo isso. Não é o meio que ele está acostumado, ele não é famoso e tudo é muito novo ainda, revelou Painitto ao jornal Extra.

Entretanto, Felipe já ganhou a simpatia de alguns fãs de Anitta. O sargento ganhou perfis fakes e fã-clubes nas redes sociais; um perfil, inclusive, se refere a Felipe como Irmãonitto. E aí, o que você está achando de tudo isso?