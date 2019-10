Por causa de virose, Jorge desfalca o Santos em treinamento no CT Rei Pelé

29/10/2019 | 16:03



O Santos fez na manhã desta terça-feira o seu penúltimo treino antes do jogo contra o Bahia, na quinta-feira, às 19h15, na Vila Belmiro, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Jorge Sampaoli não contou na atividade com o lateral-esquerdo Jorge, que está com uma virose.

Sem o jogador revelado pelo Flamengo, Felipe Jonatan treinou entre os titulares no CT Rei Pelé. Nesta quarta-feira, também pela manhã, Sampaoli vai comandar a última atividade antes da partida e, caso Jorge não se recupere, o ex-lateral do Ceará deverá atuar diante do clube baiano. Ja o goleiro reserva Vanderlei, que também sofre com uma virose, apresentou-se melhor e participou do treino.

Diego Pituca, que sofreu uma torção de tornozelo no clássico contra o Corinthians, no sábado, não treinou pelo segundo dia consecutivo e dificilmente terá condições de enfrentar o Bahia. Na atividade desta terça, Alison apareceu como titular na posição de volante, o que o coloca como favorito a substituir Pituca no jogo de quinta - Jobson é o outro candidato.

Sampaoli terá contra o Bahia a volta de Lucas Veríssimo, que não jogou diante do Corinthians porque estava cumprindo suspensão. Ele deverá formar dupla de zaga com Gustavo Henrique na quinta-feira, na Vila Belmiro.

Nesta terça, o treinador argentino indicou que fará uma mudança no ataque: Marinho, que entrou no segundo tempo do clássico com o Corinthians no último sábado e elevou o nível ofensivo da equipe, treinou no lugar de Tailson e deverá atuar contra os baianos.

O Santos ocupa a terceira posição do Brasileirão, com 52 pontos, 15 atrás do líder do Flamengo e a cinco de distância do Palmeiras, segundo colocado.