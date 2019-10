Canal BIS estreia ‘Rock Estúdio’ amanhã

Miriam Gimenes



30/10/2019 | 07:46



O Canal Bis estreia amanhã, às 23h, a série Rock Estúdio, apresentada pelos músicos Jimmy London e China. Com oito episódios semanais, o programa reunirá grandes bandas do rock e pop nacional para performances inéditas em um clima mais intimista.

Entre os selecionados para esta temporada estão CPM22, Raimundos, Titãs, Fresno, O Terno, Dead Fish, Far From Alaska com Andreas Kisser e Shaman & Viper.

“Ver as bandas em seu habitat natural, que é dentro de um estúdio, poder acompanhar de perto e ver como é a dinâmica deles longe dos palcos e dos fãs, entre quatro paredes e um monte de equipamentos, foi muito gratificante”, diz China.