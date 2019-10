Exposição ‘Cidades’ traz imagens de Máximo Jr.

Miriam Gimenes



30/10/2019 | 07:44



O fotógrafo Máximo Jr. passou por 52 destinos pelo mundo, nos quais fez os mais diversos registros, reunidos no livro Cidades. que acaba de ser lançado e os direitos autorais serão revertidos para o Graacc (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer). Agora, as imagens ganham exposição, de mesmo nome, na Panamericana Escola de Arte e Design (Avenida Angélica 1.900), na Capital. A visitação é gratuita.

Entre os registros estão São Paulo, Roma, Barcelona, Sevilha, Santorini e Nápoles, entre outras cidades, visitadas por ele durante 14 anos. “Procurei captar a essência do lugar, sempre respeitando as memórias arquitetônicas, brincando com a luz e enaltecendo o povo local”, adianta Máximo Jr. A mostra fica até dia 11 no espaço.