Do Dgabc.com.br



29/10/2019 | 14:38



PMs (Policiais Militares) da 2ª Companhia do 6º Batalhão prenderam, nesta segunda-feira (28), um ladrão -- cujo nome não foi divulgado -- após invadir e furtar uma casa no Rudge Ramos, em São Bernardo.

Segundo a ocorrência, durante patrulhamento na Avenida Lauro Gomes, por volta das 23h, os agentes encontraram uma vítima relatando furto em sua residência e que teria avistado o bandido no bairro. Com informações e característica do homem os policiais patrulharam e localizaram o criminoso, que portava os objetos furtados.

A ocorrência foi registrada no 2º DP (Rude Ramos), onde a vítima reconheceu o ladrão.