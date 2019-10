Escritor Aílton Krenak estará hoje no Sesc

Miriam Gimenes



30/10/2019 | 07:42



O escritor, líder indígena e ativista Aílton Krenak é o convidado do programa Sempre Um Papo, que será realizado hoje, às 20h, no Sesc Santo André (Rua Tamarutaca, 302). Ele fará debate e lançará o livro Ideias Para Adiar o Fim do Mundo (Companhia das Letras). A mediação será de Afonso Borges. A entrada é gratuita e os ingressos têm de ser retirados uma hora antes na unidade.

Krenak nasceu na região do Vale do Rio Doce, um lugar cuja ecologia se encontra afetada pela mineração. Neste livro, ele critica a ideia de humanidade como algo separado da natureza, uma “humanidade que não reconhece que aquele rio que está em coma é também o nosso avô”.