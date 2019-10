Homem é encontrado morto no Condomínio Maracanã

Do Dgabc.com.br



29/10/2019 | 14:28



A PM (Polícia Militar) encontrou morto na noite desta segunda-feira (28), Durval Lima, 50 anos, dono do Bar do Baiano. O corpo estava na residência do homem na Rua Barão de Loreto, no Condomínio Maracanã, em Santo André.

De acordo com a ocorrência, quem encontrou o corpo foi o filho da vítima, que se apresentou na delegacia dizendo que encontrou Lima caído na laje da casa. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a PM foram acionados, confirmando o óbito do homem.

Testemunhs afirmaram que o Lima morava sozinho e tinha cinco filhos. Informações premiliminares, ainda não confirmadas pela polícia, dão conta de que tinha um martelo e uma faca perto do corpo

A investigação solicitou perícia do local, carro de cadáver e exame necroscópico ao IML (Instituto Médico Legal). O caso foi registrado como morte suspeita e súbita, sem causa determinante aparente 6º DP (Vila Mazzei).