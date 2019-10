Tatá Werneck compartilha texto emocionante da sogra sobre sua filha: Irradia amor

29/10/2019 | 14:11



Nascimento de bebê, certamente, é um marco em todas as famílias! No caso de Clara Maria, filha de Tatá Werneck e Rafael Vitti, não foi diferente. A pequena, nascida no dia 23 de outubro, está encantando todo mundo e a família toda está derretida. Quer ver só? A vovó Valéria Alencar, mãe do ator, se declarou para a netinha por meio de um texto para lá de fofo.

Clara Maria irradia amor de olhos fechados. Sonho acordada! Ela já brinca e mesmo dormindo muda de cor, faz caras e acalma os corações. Ouço bem e de vez em quando Clara fala a sua língua de recém chegada, deixa o mundo curioso, faz a gente adivinhar o que ela quer! As vezes é ouvir a voz da mãe ou do pai, outras é deitar no ombro de quem for e soprar vida! Ela disfarça, finge que dorme e escuta nossas conversas só aguardando o peito sagrado da Mamãe! Traduz em espasmos eloquentes suas impressões desse mundo! Solta risos e suspiros inteligentes. Porque ela sabe que ser inteligente é ser Amor! Deixa uns de queixo caído e outros choram da mais pura sensação de merecer vê-la tão de perto, escreveu Valéria.

A mensagem foi compartilhada por Tatá que, em suas redes sociais, postou uma foto da pequena.