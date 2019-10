Giovanna Ewbank faz tatuagem realista em homenagem aos filhos, Titi e Bless

29/10/2019 | 14:10



Giovanna Ewbank fez mais uma tatuagem e, desta vez, escolheu homenagear os filhos, Titi e Bless! Na manhã desta terça-feira, dia 29, a apresentadora compartilhou um vídeo em seu canal no YouTube mostrando todo o processo da maior tattoo que já fez, desde a escolha do desenho até a finalização com o plástico protetor. Gioh ainda explicou o significado da tatuagem - que já foi aprovada por Titi e Bless no vídeo.

- Quando eu vi que eles [tatuadores] faziam animais, eu falei Cara, é uma pantera negra. Representa muito para mim, representa muito para a minha família. Vai ficar lindo e é realista, né?, contou a artista.

Além da pantera, Gioh escreveu duas datas no antebraço: 2013 e 2014, os anos em que Titi e Bless nasceram, respectivamente. A apresentadora até ficou em dúvida entre tatuar os algarismos romanos ou os números convencionais, mas decidiu pelos números romanos, como você já conferiu acima.

No final, adivinha? Bruno Gagliasso saiu com outra tatuagem, a terceira no mês de outubro! O ator, que recentemente tatuou uma foto de Bless e outra de seu avô, desta vez optou por fazer uma rosa.