Rainha Elizabeth II faz sua assistente pessoal usar seus sapatos para que estejam confortáveis

29/10/2019 | 13:11



Vez ou outra conhecemos curiosidades sobre a Rainha Elizabeth II, como por exemplo, os segredos de sua bolsa. Agora, descobrimos mais uma - e inusitada - informação! A monarca da Inglaterra tem seus sapatos usados por outra pessoa antes, para que eles estejam confortáveis no dia de algum compromisso. Pois é!

Segundo informações da Elle, Angela Kelly, stylist particular e amiga próxima da rainha, contou sobre o fato curioso em seu livro, intitulado The Other Side of the Coin: The Queen. Aliás, Angela revela que ela mesma usa os sapatos da monarca, justamente para evitar que Elizabeth tenha bolhas ou precise parar de andar, por estar desconfortável:

Como já foi reportado muitas vezes na imprensa, um servente usa os sapatos de Vossa Majestade para garantir que eles sejam confortáveis e que ela sempre esteja pronta. E sim, eu sou essa servente. A rainha tem pouco tempo para si mesma e não tem tempo para usar os seus próprios sapatos e como nós usamos o mesmo número de calçado faz mais sentido dessa forma.

Em 2017, Stewart Parvin, que criou peças de roupa para o guarda-roupa da rainha por 11 anos, havia contado ao Evening Standard que havia um membro da equipe que andava pelo Palácio de Buckingham usando os sapatos da monarca para amaciá-los:

Os sapatos têm que estar imediatamente confortáveis. Ela faz alguém usá-los. A rainha nunca pode dizer: estou desconfortável, não posso mais andar. Ela tem o direito de fazer alguém usá-los.

Curioso, não?