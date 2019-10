Grazi Massafera revela inspiração em travestis e diz como lida com exposição em suposto romance com Caio Castro

29/10/2019 | 13:11



Grazi Massafera é considerada um ícone de beleza nacional - e ela teve muito o que aprender na época em que participava das competições de misses. Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz revelou quais eram as suas principais inspirações na juventude.

- Aprendi muito com as travestis que me levavam para os concursos; elas eram minha referência de beleza. Gostava de extravagância, usava coisas em excesso. Aí fui ganhando umas revistas, né? Fui conhecendo coisas novas, me conhecendo melhor e mudando o olhar.

Aos 37 anos de idade, Grazi também contou que já fez procedimentos estéticos no corpo.

- Tenho silicone no peito e há sete anos coloco Botox. Mas não vivo em centros de estética, só vou de vez em quando à dermatologista. E não abro mão de malhar. Amo fazer exercícios, sou uma atleta frustrada.

Como você já sabe, Grazi está na mídia desde 2005, quando participou do reality Big Brother Brasil, onde era vigiada 24 horas por dia. Hoje em dia, as atenções em cima da artista não mudaram. Ultimamente, a protagonista de Bom Sucesso vem chamando a atenção por viver, nos bastidores, um suposto romance com o também ator Caio Castro. Mas, felizmente, a exposição não tira tanto assim o sono da artista, que compreende a curiosidade do público.

- Por estar na televisão, existe a curiosidade e a expectativa das pessoas, o que exige uma dedicação grande. Mas gosto da profissão como um todo: da entrega, da superação diária, de não ter rotina... Acho isso muito bacana.