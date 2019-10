Rafael Vitti homenageia Jorge Fernando e diz estar vivendo 'abismo de emoções'

29/10/2019 | 12:58



Rafael Vitti homenageou na manhã desta terça-feira, 29, o ator e diretor Jorge Fernando, que morreu no último domingo, 27, após ter um aneurisma, aos 64 anos. Os dois trabalharam juntos na novela Verão 90, da Globo.

Vitti falou sobre os diferentes sentimentos pelos quais está passando, uma vez que perdeu um companheiro de trabalho na mesma época do nascimento de sua primeira filha, Clara Maria, fruto do relacionamento com Tatá Werneck.

"Estou aqui vivendo um abismo de emoções. Muita felicidade e também um buraco no meu peito que não me deixa pregar os olhos, mesmo não dormindo quase nada nos últimos dias", desabafou. "Estou vendo nossas conversas no WhatsApp, revirando as fotos, gravei em áudio seu discurso para a equipe no último dia de Verão 90 e fico ouvindo e ouvindo. Saudades de te dar um abraço apertado."

O ator escreveu também sobre a importância de Jorge Fernando em sua carreira artística. "Você me deixou mais calejado, confiante e preparado para os desafios da profissão. Entendi por que falavam tanto de você, do seu talento, mas o que mais me encantou foi sua alegria, seu alto astral, sua paixão e respeito pelo nosso ofício", elogiou.

Tata Werneck comentou a publicação do marido: "Te amo, meu amor. Que bom que conseguiu compartilhar o tanto que você estava sentindo."

Mateus Solano também respondeu ao desabafo de Vitti: "Chorei que nem criança aqui. Quanta alegria esse homem nos deu a vida toda."