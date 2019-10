'Tenho certeza que ele está 100% curado', declara Roberto Carlos sobre filho

29/10/2019 | 12:52



Roberto Carlos está confiante no processo de cura do filho. Em rara entrevista para o programa A Tarde é Sua, da Rede TV!, o cantor falou sobre o estado de saúde de Dudu Braga. "Eu tenho certeza de que ele está 100% curado", declarou.

A notícia de que Dudu Braga estaria em tratamento desde março foi divulgada somente em outubro pela colunista Márcia Piovasan. Dudu teve de se submeter a cirurgia e a doze sessões de quimioterapia.

Roberto Carlos contou como recebeu a notícia de que o filho estava com câncer. "Foi uma pancada. Fiquei tonto. Eu me emociono. Foi uma pancada daquelas. Eu disse: 'Vai dar certo, acredite que vai dar certo. Vamos fazer de tudo, vamos acreditar'. E está dando certo", disse o Rei.

No Instagram, Dudu Braga divulgou recentemente uma foto em que aparece com o renomado oncologista Fernando Maluf, do Instituto Vencer o Câncer. "As vitórias se comemoram passo a passo. Eu e o querido doutor Fernando Maluf!", publicou na legenda da imagem.