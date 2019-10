Consórcio ABC recebe Ciclo Regional de Gestão de Arquivos nesta quarta-feira

Do Dgabc.com.br



29/10/2019 | 11:55



O Consórcio Intermunicipal Grande ABC recebe nesta quarta-feira (30), a partir das 9h30, o Ciclo Regional de Gestão de Arquivos. O evento acontece no auditório do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, com inscrição gratuita.

O Ciclo Regional é organizado pelo Grupo Temático Gestão de Arquivos do Consórcio ABC, em parceria com a Prefeitura de Santo André e com apoio do Arquivo Público do Estado de São Paulo e da FESPSP (Faculdade de Sociologia e Política do Estado de São Paulo).

O coordenador do Grupo Temático Gestão de Arquivos, Marcelo Assis, ressalta que é fundamental gerir a informação pública com eficiência. “Uma gestão pública moderna passa pela gestão documental, pela transformação digital e pela transparência e acesso à informação. E são exatamente estes os temas do nosso evento”, afirma.

Serviço

Ciclo Regional de Gestão de Arquivos do Grande ABC

Dia 30, quarta-feira, das 9h30 às 17h

Local: Consórcio Intermunicipal Grande ABC

Av. Ramiro Colleoni, 5, Centro, Santo André.