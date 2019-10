Stratasys J850: nova impressora 3D produz peças na metade do tempo de outros modelos

Da Redação



29/10/2019 | 11:48

A Stratasys apresentou uma nova geração da PolyJet: a impressora 3D J850. O equipamento aumenta a velocidade e a produtividade de designers e engenheiros: comparada à modelagem tradicional, a J850 pode diminuir o período geral de produção em até 50 %, se comparada a outros modelos do mercado.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Desenvolvida para designers, a J850 pode produzir modelos-conceito duas vezes mais rápido do que as suas antecessoras da série J. Esse novo modo superveloz garante mais tempo aos profissionais para o refinamento de peças, ao imprimir modelos no dobro da velocidade.

O lançamento da Stratasys é capaz de imprimir objetos maiores e usar sete materiais diferentes, proporcionando aos engenheiros e designers a possibilidade de obter um produto final colorido, com transparência e flexível.

Stratasys J850

Juntamente com o novo modelo de impressora, a Stratasys também está lançando dois materiais PolyJet. O novo VeroUltraClear oferece maior claridade e modelos com detalhes finos, com aparência semelhante ao vidro.

O VeroUltraClear ajuda designers a visualizar características internas e a criar modelos que possibilitam a verificação do design de peças claras. Já o DraftGrey é um material de baixo custo, ideal para iterações rápidas e baratas no início do projeto.

“A tecnologia PolyJet da Stratasys dá muitas possibilidades aos designers. Com essa solução, não há necessidade de adicionar ou trocar tecnologias durante o processo de design”, conta Alex Padwa, fundador da Padwa Design, um estúdio de design industrial que elabora soluções para bens de consumo, alta tecnologia e para a casa. “Podemos alcançar imediatamente o design exato que temos em mente e trazê-lo para a realidade de forma instantânea. A J850 é verdadeiramente desenvolvida para designers”, finaliza.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

A impressora J850 também tem cores Pantone Validated, oferecendo linguagem universal de cores que possibilitam decisões confiáveis e realistas em cada estágio do processo de design. Suportada pelo software GrabCAD Print, a J850 pode imprimir em 3D diretamente do formato CAD preferencial do usuário, economizando tempo e evitando toda a complexidade associada à conversão de arquivos STL.

A Stratasys oferecerá aos atuais clientes da J750 um meio de atualização local direta para o novo modelo J850.Ainda não há informações a respeito de preço e disponibilidade para o mercado brasileiro.

No vídeo, veja a nova impressora 3D em ação.