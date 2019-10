Justin Bieber promete lançar álbum novo antes do Natal se post atingir 20 milhões de curtidas

29/10/2019 | 11:11



O desafio foi lançado! Justin Bieber está sem lançar um álbum novo desde 2015, quando Purpose veio ao mundo com hits como Sorry e Love Yourself e agora há a chance de um novo trabalho do cantor chegar antes do Natal.

Na conta oficial do loiro no Instagram, foi postada uma foto em que está escrito a proposta de que se o post tiver 20 milhões de curtidas o álbum sairá até o final do ano. Além disso, a legenda diz:

Compartilhe, curte, poste no seu Stories. Eu preciso ver a demanda. Eu amo vocês. Estou animado com isso. Está quase pronto, mas sua ajuda vai me fazer trabalhar mais rápido.

Antes dessa foto, foi publicada uma outra, em que estava escrito somente R&Bieber, sem maiores explicações. Que mistério! Apenas um dia depois da postagem pedindo os likes, a publicação já tinha alcançado quase metade das 20 milhões de curtidas. Até celebridades entraram no pedido como Romeo Beckham, J Balvin, Luisa Sonza e Lexa.