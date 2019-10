Ben Affleck conheceu namorada em app de relacionamento para famosos

29/10/2019 | 11:11



Ben Affleck pode ainda estar lutando contra seu alcoolismo, mas isso não quer dizer que ele não está dando uma nova chance para o amor! Isso porque, de acordo com o site Us Weekly, o ator está namorando a compositora e musicista Katie Cherry depois de tê-la conhecido por meio do aplicativo de namoro Raya, o icônico Tinder dos famosos!

Ainda que o romance dos dois não tenha sido confirmado, o casal marcou presença em uma festa de Halloween que aconteceu no último sábado, dia 26, e, nas redes sociais, ele deu a entender que, de fato, não está mais disponível!

Ao escrever sobre o trabalho de uma instituição de caridade, a Los Angeles Midnight Mission, em seu Instagram, ele revelou:

HA, você me entendeu. Eu estou namorando. Mas vamos falar sério por um momento e falar sobre algo que é realmente importante. Estou em recuperação há mais de um ano e parte disso envolve ajudar os outros.

No fim da legenda, ele até mencionou o aplicativo de namoro, dizendo:

Raya, você está dentro? Quem mais está comigo? Clique no link da minha biografia para doar.

Em meio a suposto novo casal, vale lembrar que Affleck está passando por um momento complicado após ter sido visto tendo uma recaída nessa mesma festa em que compareceu com Katie. Ele, que passou cerca de um ano em reabilitação, foi visto tropeçando enquanto saía do local. No dia seguinte, ao ir à casa de Jennifer Garner para pegar seus três filhos, ele admitiu ter saído dos trilhos:

- Foi uma recaída. Mas eu não vou deixar isso me atrapalhar.

Após o incidente, uma fonte próxima declarou que o ator vê o alcoolismo como uma doença e que, justamente por conta disso, sabe que recaídas podem acontecer.

- Sobriedade é difícil e ilusória para todos que lutam contra o vício. Ben reconheceu que vai escorregar de vez em quando. Nunca foi como se isso estivesse simplesmente atrás dele. Ele é muito aberto sobre o quão desafiador é e ele trabalha diariamente em sua sobriedade. Ben pensa no alcoolismo como uma doença - você não deveria ter vergonha de uma doença.