Honda revela novo Fit durante o Salão de Tóquio 2019

Leo Alves



29/10/2019 | 11:18

Na última semana, o Salão de Tóquio abriu as portas para o público. E a Honda aproveitou o evento para apresentar a nova geração do Fit. Com visual mais arredondado, o hatch manteve os traços de monovolume, mas com aparência menos agressiva que o atual. Embora ainda não tenha sido confirmado oficialmente, o modelo pode vir para o Brasil nos próximos anos.

Novo Fit: mudanças

Alguns dos principais aspectos que consagraram o Fit estão presentes na quarta geração do modelo. Isso inclui os bancos moduláveis, a cabine ampla e o jeitão de hatch com monovolume. Uma das mudanças no design é a lanterna horizontal e dividida pela tampa traseira.

Por dentro, a Honda apostou em um painel minimalista e com desenho mais horizontal. O modelo revelado conta com tela de instrumentos digital e volante multifuncional de dois raios — que dá um ar nostálgico ao Fit. Uma grande central multimídia, os comandos do ar-condicionado e as entradas USB completam o desenho da peça central.

Híbrido

A versão europeia do carro terá um inédito sistema híbrido de dois motores. Mais detalhes sobre os propulsores, entretanto, não foram revelados.

O novo Fit chega ao velho continente até o final do primeiro semestre de 2020.

