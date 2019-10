Experiência gastronômica: Ponta dos Ganchos recebe projeto Krug Sounds

Redação



29/10/2019 | 11:18

Criado pela Maison Krug, na França, o projeto Krug Sounds chega ao Ponta dos Ganchos Exclusive Resort, em novembro. Durante as noites de 22 e 23, o resort catarinense promove duas experiências gastronômicas especialmente elaboradas para os hóspedes com a chegada da alta temporada.

Krug Sounds

Para a ocasião, o chef executivo do resort, José Nero, abre as portas de sua cozinha para receber o chef Tadashi Shiraishi, do restaurante Kinoshita, de São Paulo. Os dois conduzirão o jantar na sexta-feira, com um menu elaborado que mescla as influências regionais e brasileiras de Nero com as técnicas de Tadashi e sua culinária japonesa.

Na noite de sábado (23), o Krug Sounds começa com a apresentação do quarteto de cordas da orquestra de Santa Catarina. Na sequência, os hóspedes serão surpreendidos com cores, texturas e aromas de um menu de oito tempos, que transita pelos sabores frescos de peixes altamente selecionados ao famoso Wagyu da Beef Passion, elaborado pelo Chef Tadashi e harmonizado com champagnes Krug Grande Cuvée e Krug Rosé.

Ponta dos Ganchos Exclusive Resort

O Ponta dos Ganchos Exclusive Resort é um dos hotéis mais luxuosos do Brasil e da América do Sul. Localizado na ilha de Governador Celso Ramos (SC), o complexo é ideal para casais e conta com bangalôs cheios de charme. As acomodações abrigam mimos como piscinas privativas e vistas incríveis para a Costa Esmeralda. Na galeria, descubra todos os detalhes do resort.