Ludmilla publica foto ousada com a namorada e fala sobre perdão: Só não quero estar mais perto

29/10/2019 | 10:11



Eita! Ludmilla deixou o Instagram Stories pegando foto na noite da última segunda-feira, dia 28. A cantora usou a rede social para publicar uma foto enquanto trocava carícias com a namorada, Brunna Gonçalves.

Na foto ousada e para lá de caliente, Ludmilla aparece deixada com a língua para fora enquanto ganha uma apalpadinha indiscreta de sua namorada, que está sentada por cima da beldade.

O clique, claro, repercutiu na internet e diversos fãs e internautas do casal já reproduziram a publicação.

Para completar, Ludmilla concedeu uma entrevista polêmica para o colunista Léo Dias. Algumas semanas após se envolver numa briga com Anitta, a cantora falou sobre perdão, deixando no ar se estava se referindo à ex-amiga ou não:

- Eu até perdoo, só não quero mais por perto, não quero mais estar em contato. É isso. Vai cada um para o seu canto e já era, declarou.

E ainda comentou que não gosta de mentirar que circulam por aí a seu respeito:

- Meu nome vive na mídia, e, por mais que a gente vá aprendendo a lidar com isso, em algumas situações é bem difícil, ainda mais quando mentem sobre mim. Isso abala a gente porque as pessoas acabam acreditando. Gostaria muito que as pessoas tivessem um pouquinho mais de sensibilidade em qualquer notícia que elas vão ler. Dá uma procurada, não vai aceitando assim de primeira tudo que te entubarem, não. Isso vale para tudo na vida. Pesquisem para chegarem as suas próprias conclusões