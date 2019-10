Destinos para passar a virada de ano: as atrações de Florianópolis

Redação



Florianópolis (SC) é líder entre os destinos para passar a virada de ano. Segundo uma pesquisa realizada pela Voopter, sistema de busca e monitoramento de preços de passagens aéreas, a cidade é a mais procurada por quem quer comemorar o Réveillon viajando pelo Brasil.

O que fazer em Florianópolis no final do ano

A capital de Santa Catarina é sinônimo de verão, praia e sol. Capaz de reunir natureza e patrimônio histórico, o destino abriga locais encantadores, como as praias Mole, Jurerê, Joaquina, Galheta e a Ilha do Campeche, além de lagoas, dunas, trilhas em meio à Mata Atlântica, sítios arqueológicos e uma gastronomia refinada.

Complementando as atrações, todos os anos, a Prefeitura de Florianópolis promove uma intensa programação que atrai turistas do mundo todo. O destaque é a famosa queima de fogos, realizada na Avenida Beira Mar Norte. Vale destacar que, na última edição, o evento contou com menos ruídos sonoros, para não prejudicar pessoas com autismo e os animais de estimação.

Onde ficar?

Os hotéis da cidade preparam uma série de condições especiais para quem pretende passar a virada de ano em Florianópolis. O Blue Tree Premium Florianópolis, por exemplo, lançou o “Pacote VIP – Réveillon Mágico”.

O serviço para dois dias (30 e 31 de dezembro), na suíte com vista panorâmica para o mar e para as queimas de fogos do Réveillon, inclui amenities Granado, cafeteira com cápsulas Nespresso, água, chocolates, espumante Casa Valduga, estacionamento cortesia, café da manhã servido no quarto e roupões personalizados de presente.

No último dia de 2019, a unidade também proporciona o tradicional brinde de espumantes no lobby, além de oferecer para os hóspedes do pacote exclusivo flores brancas, decoração temática e seleção de nozes, frutas, frios e queijos servidos no quarto, além de late check-out até 18h. O valor do pacote para duas pessoas custa a partir de R$ 4.980, mais os impostos.

Praias mais bonitas do Brasil

