Santo André anuncia acerto com o técnico Paulo Roberto

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



29/10/2019 | 07:00



A diretoria do Santo André oficializou ontem a contratação do técnico Paulo Roberto, 61 anos, que retorna ao clube. Ele comandou o Ramalhão na Série D do Brasileiro de 2013 e depois foi para o São Bento, onde conquistou acessos consecutivos e levou o time de Sorocaba para a elite do Paulista e para a Série B Nacional. Ultimamente esteve no Brasil de Pelotas e Sampaio Corrêa.



Como havia antecipado ao Diário, as tratativas com o Santo André estavam bem encaminhadas e o acordo foi sacramentado ontem. A expectativa é que ele seja apresentado no início de novembro e inicie e o trabalho com os atletas remanescentes da Copa Paulista que vão compor o grupo do Paulistão. Os reforços só devem ser anunciados a partir de dezembro.