S.Bernardo é a 4ª cidade que mais investe no País, diz estudo

Fabio Martins

Daniel Tossato



29/10/2019 | 06:19



Relatório da FNP (Frente Nacional de Prefeitos) apontou que São Bernardo é a quarta cidade do País que mais investiu em 2018, atrás somente das capitais São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O levantamento está registrado no anuário Multi Cidades, lançado neste mês, que registra comparação entre os valores aplicados no ano passado com 2017. O município do Grande ABC aparece neste cenário com aporte de R$ 546,1 milhões, aumento de 124,6%.

O montante é bem próximo à capital de Minas Gerais, que emplacou R$ 567,7 milhões. A publicação indica as cidades com maior volume de investimento no Sudeste. O número computado leva São Bernardo, de acordo com o estudo, a ocupar a primeira colocação na região em aplicação per capita, com R$ 655,46 (confira artes ao lado). Para efeito comparativo, a quantia per capita em São Paulo é de R$ 194,49. A Capital paulista investiu R$ 2,368 bilhões em 2018, variação de 11,2%. Já o Rio de Janeiro despendeu R$ 906,3 milhões, queda de 11,5%.

Na lista entre as cidades que mais elevaram investimento no Sudeste, São Bernardo ficou na quinta colocação. Campos dos Goytacazes, Petrópolis (as duas no Rio de Janeiro), Sorocaba e São José dos Campos (ambas no Interior paulista) registraram os maiores crescimentos. Campos dos Goytacazes teve um aumento de 235,5% em obras e compras de equipamentos. Petrópolis, de 203,1%. As quedas mais acentuadas entre as selecionadas aconteceram nas cidades de Diadema, de 50,8%, Uberaba (Minas Gerais), de 28,1%, Piracicaba (Interior), de 27,7%, e Niterói (Rio), de 26,1%.

São Bernardo alegou que os investimentos foram possíveis por causa da política de redução de gastos, austeridade fiscal e combate à sonegação fiscal com equilíbrio das contas públicas. Segundo o Paço, as medidas permitiram a melhora do rating, que passou de D- para A+, possibilitando a busca de parcerias com organismos internacionais de modo a implementar os aportes .“Mesmo com a grave crise que o Brasil atravessa, com quedas sucessivas em sua arrecadação, o município mantém o crescimento de suas receitas.”

A Prefeitura pontuou que, em 2018, priorizou as obras de mobilidade urbana e drenagem. Entre as mais importantes citadas estão a conclusão dos viadutos da Avenida Robert Kennedy, Castelo Branco e da Praça dos Bombeiros, além do Piscinão do Paço.

Diadema afirmou que é a cidade com a maior densidade demográfica do Estado, investe atualmente R$ 420 milhões na saúde pública e recebe apenas 20% de repasse da União para o custeio. “Sendo assim, permanece com a maior parte da responsabilidade pelos serviços oferecidos à população.” Citou que “todos os esforços para reduzir gastos, ajustar contratos e trabalhar de forma coerente e criativa vêm sendo feitos, porém, o município, como muitos outros, depende da política de repasses de recursos federais e estaduais para que as contas possam ser equilibradas”.