Garçon, Pavani faz diferença a favor do EC São Bernardo

29/10/2019 | 07:00



Giovanni Pavani não fez gol no empate por 2 a 2 entre EC São Bernardo e São Caetano, sábado, no primeiro jogo da semifinal da Copa Paulista – a partida derradeira será sábado, às 16h30, no Estádio Anacleto Campanella –, mas deixou o gramado como um dos melhores em campo.

Foram dele os principais passes para os atacantes, tanto que já acumula oito assistências na Copa Paulista, líder da equipe neste quesito.



Consciente da dificuldade que o time terá no sábado, Pavani citou erros que o time deve corrigir para avançar à final. “Foi um jogo com muita intensidade dos dois lados, com a gente atuando de igual para igual. Na minha visão, foi uma das melhores partidas da Copa Paulista, já que as equipes buscaram os gols. Acho que temos de acertar algumas coisas para que não se repita na volta. Estamos focados porque quem errar menos sairá classificado. Creio que juntos vamos fazer uma excelente partida”, comentou o meia.



Pavani ainda aproveitou para ressaltar a felicidade com o bom momento no EC São Bernardo. “É um sentimento de alegria saber que estou ajudando de alguma maneira o Cachorrão. Estou feliz pelo momento que estou vivendo. Isso não seria possível sem meus companheiros, comissão técnica e diretoria”, completou.



Vale lembrar que a semifinal da Copa Paulista não utiliza o critério do gol fora de casa. Ou seja, qualquer empate no Anacleto Campanella fará o duelo ir para os pênaltis.