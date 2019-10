Água Santa fará 20 contratações para disputar a elite do Paulista

Anderson Fattori

29/10/2019



O Água Santa deve fazer pelo menos 20 contratações para a elite do Campeonato Paulista de 2020. A surpreendente eliminação na segunda fase da Copa Paulista pôs em xeque o elenco comandado pelo técnico Fernando Marchiori, que em boa parte era formado por jogadores que conquistaram a Série A-2 pelo Santo André.



Prova disso é que do grupo da Copa Paulista apenas o goleiro Thomazella, o zagueiro Bruno Costa e o atacante Uederson seguem no clube. Os demais foram dispensados. Continuam também os jogadores revelados nas categorias de base, como Genílson, Luan Dias, Richard e Júlio.

No domingo, o Netuno apresentou o primeiro reforço. Trata-se do experiente lateral-esquerdo Fabrício, 32 anos, que também pode atuar na meia. Seu último clube foi o Vitória no primeiro semestre, mas ele rescindiu o contrato após seis partidas. Em 2018 defendeu o Vasco e fez dois gols em 28 partidas, saiu ao fim da temporada por iniciativa própria.



Campeão do Brasileiro com o Palmeiras, em 2016, e da Copa do Brasil com o Cruzeiro, em 2017, ambos como coadjuvante, teve a carreira marcada por descontrole emocional quando defendia o Inter, em 2015. Em jogo válido pelo Gaúchão, no Beira-Rio, ele se incomodou com as vaias que ouvia das arquibancadas, fez gesto obsceno para os colorados e acabou expulso. Atirou a camisa no chão e teve de ser contido pelos seguranças.



O nome de Fabrício mostra que a diretoria espera contratar jogadores experientes que, além de qualidade técnica, podem trazer torcedores ao Estádio do Inamar. O clube de Diadema, que domingo completou 38 anos, já tem tudo acertado com um outro jogador experiente e com boa visibilidade, mas seu nome ainda não foi anunciado pela diretoria porque está em atividade pela Série B do Brasileiro.