Atila vai às ruas para medir temperatura

Raphael Rocha



29/10/2019 | 06:54



Há quase dois meses de volta à cadeira de prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB) intensificou agendas de rua, na tentativa de reduzir o mau sentimento da população sobre sua figura depois de duas prisões e um impeachment – todos revertidos na Justiça. O socialista tem levado sua mulher, a primeira-dama Andreia Rolim Rios, a tiracolo nos mais variados eventos. Abraça e beija crianças, idosos, dança, entra na brincadeira, no mesmo estilo candidato em época de eleição. No meio político, a extensa agenda – que inclui fins de semana – é interpretada de duas formas: a primeira justamente para diminuir a rejeição na cidade e outra para mensurar a temperatura do eleitorado sobre eventual candidatura à reeleição. Atila tem tomado cuidado de não ficar caracterizada uma campanha antecipada, mas, a aliados, confessa que acredita ser possível renovar o mandato na eleição do ano que vem, mesmo diante de todos os episódios pelos quais passou.

Bruno Covas

A classe política do Grande ABC em peso manifestou solidariedade e força ao prefeito da Capital, Bruno Covas (PSDB), diagnosticado com câncer no estômago. Bruno sempre manteve bom relacionamento com figuras políticas da região. Recentemente, recebeu título de cidadão andreense. Prefeitos, vereadores, deputados e secretários utilizaram as redes sociais para espalhar mensagens de apoio.

Palestra

Os advogados especialistas em direito eleitoral Leandro Petrin e Carlos Callado organizam palestra sobre o que pode e o que não pode fazer, dentro da administração pública, em ano de eleição – será na sexta-feira, às 18h, na Avenida Doutor Antônio Alvaro, 330, conjunto 92, Vila Assunção, em Santo André. A atividade se destina a secretários, prefeitos, vereadores e servidores públicos. Inscrições podem ser feitas pelo telefone 4780-9575. O valor do ingresso é um quilo de alimento não perecível, que será destinado ao grupo assistencial Irmão Romano.

Celebração

O Partido Novo em Santo André organizou festa no fim de semana para celebrar o fato de o diretório ter arrecadado R$ 60 mil para o fundo que a legenda montou para custear campanhas Brasil afora – a sigla não recorre a verbas públicas. A atividade teve participações de Filipe Sabará (potencial candidato do Novo à prefeitura de São Paulo), Daniel José (deputado estadual) e Vinicius Poit (deputado federal). Ao alcançar a marca financeira, o Novo de Santo André recebe aval da cúpula nacional para lançar candidatos na cidade.

Requerimento

Comenta-se nos corredores da Câmara de São Caetano que o vereador Eduardo Vidoski (PSDB) prepara um requerimento para que a casa tenha um bafômetro. O objetivo, porém, poucos no Legislativo entenderam.

Visita

Delegação do PT de São Bernardo foi para Curitiba, no Paraná, no fim de semana, para vigília montada em frente à Superintendência da PF (Polícia Federal) no local, onde está preso, desde abril do ano passado, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Estiveram na comitiva o presidente eleito do PT de São Bernardo, Cleiton Coutinho, o ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Rafael Marques, o deputado federal Vicentinho, o ex-vereador Zé Ferreira e a dirigente do PT paulista Rozane Sena, a Zaninha. No domingo, Lula completou 74 anos.

Pré-candidatura

Empresário do ramo de segurança, Ronaldo Pedrosa anunciou que será pré-candidato pelo PP à Prefeitura de Mauá no ano que vem. Ele assegura ter respaldo da sigla – em especial do deputado estadual Delegado Olim – para levar adiante seu projeto político, a despeito de ser pouco conhecido eleitoralmente na cidade. Por ora, o discurso é de crítica ao governo do prefeito Atila Jacomussi (PSB).