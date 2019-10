Lucas Nogueira*



29/10/2019 | 07:30



O tradicional Guia Salarial da Robert Half destaca que, em 2020, a área de projetos especializados terá grande destaque no mercado de trabalho, com oportunidades interessantes para cargos que vão de analista a diretor. Acreditamos que o crescimento consistente de uma empresa é garantido tanto pela equipe que diariamente se dedica à organização como pelos profissionais que se apresentam para resolver desafios pontuais e extras, com data para início e término. Essas contratações por projetos garantem que demandas extras não impactem negativamente no resultado dos negócios. Confira algumas perspectivas da área de Projetos Especializados para 2020:

1 – Segmentos e áreas que mais vão contratar

Indústria, varejo e serviços financeiros (bancos e operadoras de cartões de crédito, por exemplo), principalmente para cargos nas áreas de finanças, contabilidade e tecnologia.

2 – Projetos que estarão em alta

LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), nova legislação tributária, implementação de cadastro positivo, reconciliação e reclassificação tributária, contas a receber, implementação de sistemas, início de nova linha de negócios e instalação de escritórios de empresas brasileiras no Brasil.

3 – Principais motivos das demandas

Demandas especiais ou extras somadas a indisponibilidade de tempo da equipe e/ ou falta de mão de obra qualificada na equipe interna.

4 – Cenário mundial da área de projetos especializados

A alocação de profissionais especializados para projetos é conceito já consolidado na Europa e nos Estados Unidos.

5 – Situação da modalidade no Brasil

As empresas têm experimentado casos de sucesso nessa modalidade, gerando maior confiança na solução. Os profissionais, por sua vez, têm demonstrado cada vez mais interesse e capacidade para atuar em projetos especializados ou transacionais.

* Diretor da empresa de recrutamento Robert Half