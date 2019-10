Acusado de latrocínio é preso por roubo pelo Baep

Dois homens foram presos ontem durante patrulhamento do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) no bairro Areião, em São Bernardo. Ao se depararem com a viatura, os indivíduos tentaram fugir dando ré no veículo onde estavam. Quando os policiais abordaram a dupla, verificaram que o carro era roubado e a placa tinha sido trocada. Um deles, Paulo César Lourenço Queiroz, 23 anos, cumpre pena em regime aberto pelo crime de latrocínio – roubo seguido de morte – cometido em 2015.

Na época, Queiroz foi assaltar um casal que saia de motel em São Bernardo e, quando a enfermeira Mayara Vilela de Moraes, 22, tentou fugir com o carro, ele fez o disparo que a matou. Ele cumpria pena fora da penitenciária há aproximadamente seis meses e, uma vez que violou a regra, deve permanecer detido.

O outro suspeito, Denis Gomes Batista, 40, também possui passagem pela polícia por diversos crimes, tais como sequestro e tráfico de drogas. Contudo, policiais do 6º Baep não informaram se ele ficará preso ou será liberado, pois não possui pendências com a Justiça.

A abordagem policial foi realizada na Rua do Cruzeiro na tarde de ontem. Ainda que os homens tenham tentado “ludibriar” os policiais, não resistiram à prisão. O veículo havia sido roubado no último dia 22.

O caso foi registrado no 1º DP (Centro) de São Bernardo. Após confecção do BO (Boletim de Ocorrência), os criminosos irão passar pelo reconhecimento da vítima do roubo do veículo encontrado e, caso sejam identificados, irão responder pelo artigo 157 do Código Penal.

A equipe do Diário esteve no 1º DP no início da noite de ontem e não localizou advogado ou familiar dos detidos para posicionamento. O delegado de plantão, responsável pela ocorrência, não falou com a reportagem.

TRÁFICO DE DROGAS

A equipe do 6º Baep prendeu, na quinta-feira, um homem envolvido na venda de entorpecentes, na Vila São José, em São Bernardo. A ação foi parte de operação de combate ao tráfico de drogas do COI (Centro de Operações Integradas) e contou com auxílio do helicóptero Águia, da Polícia Militar. O indivíduo, que estava a pé, tentou fugir quando avistou os policiais e tentou se livrar de uma bolsa com entorpecentes. O caso foi condizido ao 6º DP (Baeta Neves) da cidade.