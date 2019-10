Alunos da FMABC tiveram notebooks furtados em sala

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



29/10/2019 | 07:00



Quatro alunos da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC) tiveram os notebooks furtados na manhã de ontem, dentro do prédio central da instituição, na Vila Sacadura Cabral, em Santo André.

Uma estudante de 24 anos, que pediu para não ser identificada, relatou que a turma estava em outro prédio e todos deixaram as malas e objetos pessoais na sala. Segundo o relato, os alunos saíram do local às 10h e voltaram por volta de 11h30. Havia malas e bolsas remexidas e quatro notebooks foram levados. “Não sabemos que critério a pessoa que fez isso utilizou, porque havia computadores em cima das mesas que não foram levados”, afirmou a aluna.

A jovem relatou que não é a primeira vez que esse tipo de incidente ocorre e não soube informar se as câmeras de segurança que existem na instituição estavam funcionando. O caso foi registrado no 1° DP (Centro). As vítimas, duas moças e dois rapazes, têm entre 21 e 25 anos. Foram furtados três equipamentos da marca Dell e outro da marca Asus. Nenhum dos estudantes que compareceram à delegacia quis dar declarações sobre o ocorrido.

Em nota, a FMABC informou que está averiguando os fatos relatados pelo grupo de alunos que deixou pertences pessoais na sala de aula e se dirigiu a outro prédio, sem comunicar à segurança do andar e tampouco solicitar à inspetoria para que a sala fosse trancada. “Vale ressaltar que, mesmo com os inspetores de alunos à disposição para abrir e fechar as salas, os estudantes são responsáveis pelos seus pertences pessoais e há recomendação expressa da direção para que não deixem nada em sala de aula quando se ausentarem”, relatou o comunicado. Segundo a instituição, a equipe de segurança seguirá com as apurações a fim de esclarecer o ocorrido.