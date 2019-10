São Judas Tadeu atrai 5.000 devotos a paróquia localizada no Campestre

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



29/10/2019 | 07:00



Foi debaixo de sol e calor que a aposentada e moradora de Santo André Luiza Helena Oliveira, 77 anos, celebrou o dia do padroeiro das causas desesperadas e perdidas, São Judas Tadeu, ontem, na paróquia que tem o nome do santo, no bairro Campestre, em Santo André. Assim como ela, milhares de fiéis participaram de missas e quermesse em comemoração ao santo, apóstolo de Jesus.

“Sou devota há mais de 40 anos e sempre recorro a ele (São Judas Tadeu) quando preciso fazer promessas e agradecer pelas soluções dadas aos meus problemas”, comenta Luiza. A aposentada ainda conta que todo ano tem a mesma rotina para os agradecimentos. “Geralmente acendo velas grandes, mas já enfeitei o altar com flores também”, lembra.

As missas começaram às 7h, celebradas pelo padre Luiz Toffanelli e seguiram até as 20h, neste caso presidida pelo padre da paróquia, Ademir Oliveira. “Inconscientemente, os fiéis recordam que São Judas foi apóstolo de Jesus e apostam nessa conexão entre eles. Além disso, o padroeiro traz essa união de relacionamento, não só das pessoas com ele, mas entre os fiéis, o que é muito importante”, avalia o padre Ademir.

O coordenador de eventos da paróquia, Márcio Alexandre, 48, virou devoto de São Judas há cinco anos, quando conheceu a igreja por meio de um encontro de casais. “Desde então, deposito toda minha fé e orações. Sou muito grato”, disse.

Foi ao lado do cachorro Snoppy, 10, que a estagiária em pedagogia Ingrid Calovith, 28, participou de uma das missas e acendeu uma vela pedindo a proteção do padroeiro para o amigo de quatro patas. “Passou por uma pneumonia recentemente e preciso agradecer que hoje ele já está melhor”, observa.

Além das missas, o local recebeu quermesse com nove barracas de comidas e bebidas para as celebrações. Pelo menos 5.000 pessoas participaram.