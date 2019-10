Nos JAI de 1959, a força do basquete

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



29/10/2019 | 07:00



“Lembro-me dos nomes de alguns jogadores da seleção de Santo André de basquetebol, tais como Miltinho, Jarir, Bifulco, Isaac Guz, Carlão, Netinho, que perdeu a final para o invencível time de Piracicaba, com Wlamir, Pecente, Edson, Valdemar etc. Do feminino, Laís, a Monte, do técnico Paulo Albano...! Foi uma competição memorável.”

José Bueno Lima, advogado e escritor

------

Das 112 cidades inscritas aos Jogos Abertos do Interior disputados em 1959, em Santo André, cerca de 100 enviaram quintetos para os jogos de basquetebol.

------

A coleção do semanário News Seller, hoje Diário do Grande ABC, funciona como anais em todos os fatos ocorridos na região de 1958 para cá. Com garra o jornal acompanhou e cobriu os Jogos Abertos do Interior disputados em Santo André em outubro de 1959.

Semanário, sim, mas com duas edições que quase transformaram o News Seller num jornal diário naquela semana dos Jogos.

José Bueno Lima, de lembrança, sintetizou muito bem o que foi o espetáculo do basquetebol, também chamado de cestobol ou bola-ao-cesto – grifado ora com hífens, ora sem. Piracicaba, invencível, escreve o Dr. Bueno Lima. Fomos conferir. E o News Seller, na manchete do domingo, dia 25 de outubro de 1959, estampou:

“Piracicaba, campeã de bola ao cesto; vencia Santo André por 90 a 66. A poderosa esquadra piracicabana confirmou o seu favoritismo”.

GALERIA

Sessenta anos depois, Memória relembra a equipe andreense de basquetebol, dos jogadores Miltinho, Jarir, Bifulco, Ratinho, José Carlos, Carlão, Antanas, Netinho, Rodolfo Fogli, Dezoito, Gildo e Micheloni.

No basquete feminino, nova vitória de Piracicaba, seguida por Santos e Sorocaba. Santo André ficou em quarto, com as seguintes atletas: Antonia, Cleusa Lago, Aidê, Jeanette, Leonor, Lourdes, Sofia, Nenê, Renata, Vera, Vera Aparecida e Nellide.

No voleibol feminino, Santos ficou com o título, seguida por São João Del Rey e Poços de Caldas; Santo André ficou em quarto lugar.

Diário há 30 anos