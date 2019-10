Do hospital, prefeito Bruno Covas mantém agenda de despachos

28/10/2019 | 18:52



O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB) - internado desde quarta-feira, 23, para o tratamento de um câncer - tem mantido pelo menos parte de sua rotina de trabalho. Segundo informou a Prefeitura em nota, Covas "está muito bem fisicamente" e tem trabalhado remotamente do quarto de internação no Hospital Sírio-Libanês. O comunicado informa que enquanto o prefeito estiver internado, a agenda de despachos estará mantida.

"(O prefeito Covas) está em contato permanente com secretários, por telefone, e está assinando atos, decretos e despachos, por via eletrônica", divulgou a assessoria de imprensa. Para amanhã de manhã, está mantida a reunião de todo o secretariado na Prefeitura para que sejam repassadas remotamente as instruções de Covas. Tem destaque as inaugurações de obras previstas para os próximos dias que vão desde reformas no Centro à entrega de UPAs.