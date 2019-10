Caiado envia à Assembleia de Goiás proposta de reforma da Previdência estadual

28/10/2019 | 18:24



O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), apresentou na tarde desta segunda uma proposta de reforma da Previdência para o Estado. O projeto foi entregue por Caiado ao presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira (PSB).

Goiás foi um dos primeiros Estados a apresentarem formalmente um projeto próprio de reforma previdenciária, conforme adiantou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, no sábado. O mesmo caminho deve ser seguido por São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Pelo Twitter, Caiado disse que a proposta de Goiás "vai adequar as regras estaduais às federais, exatamente como o Congresso Nacional aprovou".

O governador disse que o déficit atual na Previdência do Estado, de R$ 2,9 bilhões, pode chegar a R$ 6 bilhões em 10 anos, se o regime não for modificado.

"Em Goiás, a folha de pagamento do funcionalismo cresceu 490% em 15 anos. Nossas receitas cresceram apenas 328%. Precisamos fechar essa conta e trazer sustentabilidade financeira para o Estado", tuitou o governador.