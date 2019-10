VoePass inicia operação no Aeroporto de Congonhas

Da Redação



28/10/2019 | 18:18

A VoePass Linhas Aéreas e a MAP Linhas Aéreas iniciaram a operação no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, no último domingo (27). As primeiras cidades atendidas serão Ribeirão Preto (SP), Bauru (SP), Araçatuba (SP), Macaé (RJ) e Dourados (MS). A partir desta segunda-feira (28), começam as rotas ligando Congonhas a Marília (SP) e Uberaba (MG).

VoePass operação em Congonhas

No total, serão 26 voos diários no aeroporto paulista, somando 158 operações semanais, todas com aeronaves modelo ATR 72. Com o início da operação em Congonhas, as empresas passam a operar 35 destinos em todas as regiões do País. A projeção é que nos próximos 12 meses, sejam transportados cerca de 1,5 milhão de passageiros.

As passagens para todos os destinos estão à venda no site da companhia.

Frequências

Abaixo, confira a frequência de voos das empresas VoePass e MAP no Aeroporto de Congonhas.

Ribeirão Preto (SP) para São Paulo/Congonhas

7h > 8h10

9h50 > 10h55

11h15 > 12h25

19h55 > 21h05

São Paulo/Congonhas para Ribeirão Preto (SP)

8h15 > 9h20

9h50 > 11h

17h30 > 18h40

20h30> 21h4o

Uberaba (MG) para São Paulo/Congonhas

6h10 > 7h45

São Paulo/Congonhas — Uberaba (MG)

21h30 > 23h

Bauru (SP) para São Paulo/Congonhas

9h35 > 10h40

12h55 > 13h55

19h50 > 20h55

São Paulo/Congonhas para Bauru (SP)

7h25 > 8h30

11h25 > 12h30

17h30 > 18h35

Marília (SP) para São Paulo/Congonhas

10h50 > 12h10

São Paulo/Congonhas para Marília (SP)

9h > 10h20

Dourados (MS) para São Paulo/Congonhas

6h > 9h20

16h45 > 20h

São Paulo/Congonhas para Dourados (MS)

13h > 14h15

21h40 > 23h55

Araçatuba (SP) para São Paulo/Congonhas

15h25 > 16h55

São Paulo/Congonhas para Araçatuba (SP)

12h55 > 14h25

Macaé (RJ) para São Paulo/Congonhas

18h25 > 20h05

São Paulo para Congonhas para Macaé (RJ)

14h25 > 15h40

—

Na galeria, confira as aeronaves utilizadas pelas maiores companhias aéreas do Brasil.