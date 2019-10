Arara é resgatada por comerciante em Santo André

Flavia Kurotori

Diário do Grande ABC



28/10/2019



Arara Canindé foi resgatada nesta tarde pelo comerciante Agenor Jesus Maranini na rua General Glicério, no Centro, em Santo André. A ave estava desde manhã no local e a suspeita é que ela tenha escapado de cativeiro ilegal, uma vez que não possui anilha de identificação e apresenta sinais de domesticação.

“Ouvi o grito dela desde às 9h mas eu não sabia de onde estava vindo, aí, a tarde, vi que ela estava na árvore e subi para resgatá-la”, contou Maranini. “Resgatei para ela não correr risco a noite, pois os gatos poderiam pegá-la”, completou.

O animal permaneceu em caixa de papelão com poleiro improvisado até ser retirado pela Secretaria do Meio Ambiente de Santo André, por volta das 16h30. Ele será encaminhado amanhã para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Parque Ecológico do Tietê, na Capital, onde passará por triagem. Caso seja localizado chip, o dono será acionado.

"Ela é dócil e, provavelmente, era mantida irregularmente. Se isso for comprovado, ela será devolvida à região onde há incidência da espécie ou, se ela não tiver condições, será direcionada a criador legal ou zoológico", explicou Daniela Victor da Silva Freire, encarregada de Bem Estar Animal da Pasta. Neste cenário, o criador ilegal pode ser autuado.