Laura Neiva conta que engordou 11 quilos na gravidez e conta: Agora só uso as roupas do Chay

28/10/2019 | 16:11



Laura Neiva está na reta final na gravidez de sua primeira filha, Maria, com Chay Suede. Em conversa com a Vogue, Laura conta que engordou 11 quilos na sua gestação e acabou perdendo quase todas as suas roupas! Como solução, a atriz começou a pegar emprestado as peças do marido:

- Agora eu só uso as roupas do Chay. Antes de ganhar peso, a primeira coisa que mudou foi o quadril. Ele alargou. Aí, quando engordei 11 quilos, perdi todas calças. Fiquei sem roupa, contou.

Laura disse que as únicas peças que serviam nela eram suas leggings.

- Usei por meses, ainda bem que estava frio!, brincou.

A gravidez da atriz aconteceu simultaneamente com a de sua mãe, Michele Fraça, que também estava grávida, mas acabou sofrendo um aborto aos 41 anos de idade:

- Ela perdeu o bebê há um mês. É triste. Quando você quer o bebê e o perde sofre uma dor muito triste. Aconteceu, mas ela está bem de saúde. Foi um aborto espontâneo, lamentou Laura.

A previsão da chegada de Maria é para a segunda semana de dezembro!