Pippa Middleton leva filho para tratamento alternativo para acalmar bebê: É um gasto, mas vale a pena

28/10/2019 | 16:11



Pippa Middleton está levando o filho, Arthur, de quase um ano de idade, a uma terapia alternativa. A irmã de Kate Middleton escreveu em sua coluna na Waitrose Weekend sobre o que a levou a começar esse tratamento no primogênito:

A terapia alternativa [a que ele está indo] é popular para bebês, particularmente que tiveram partos traumáticos, são agitados ou têm problemas para dormir. Dizem que acalma, relaxa e dá sono, melhora a digestão e o alinhamento do corpo, através de movimentos suaves na cabeça e no corpo. Não há estudos científicos que comprovem nada disso, mas ouvi coisas positivas sobre, e, mais por ficar intrigada, levei o Arthur quando ele tinha sete meses de idade.

Ela contou que a terapia é um gasto, mas que vale a pena:

A terapeuta notou que um lado de seu pescoço era mais duro que o outro, o que explicava porque ele sempre dormia virado para um lado. Ela também viu que seus braços eram mais fortes que suas pernas, então deu um exercício para que eu o ajudasse.

Agora aos 11 meses de idade, no entanto, o pequeno está

Agora que ele está mais móvel, venho tentando fazer diferentes atividades com ele. Precisava de algo além do que andar com ele no carrinho. Nossa academia local tem um plano para bebês que é uma salvação. É um grande e divertido espaço, com objetos moles, tapetinhos, escadas, bolas, balanços, trampolim e mais para estimular os bebês.