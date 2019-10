Carlinhos Maia faz desenho em obra de arte e web se revolta

28/10/2019 | 16:11



Parece que Carlinhos Maia gosta mesmo é que seu nome esteja ou na boca ou nos dedos das pessoas porque o influenciador se envolve em uma polêmica por semana. A da vez foi quando ele decidiu no domingo, dia 28, que seria um ótima ideia rabiscar uma obra de arte colocada em um hotel que estava hospedado, em Aracaju.

O rei do Instagram, como é denominado pelos fãs, dividiu em seus Stories que não estava suportando ver a obra de arte pendurada na parede sem um rosto desenhado, e então resolveu aplicar a sua própria arte no local e em seguida colocou a sua assinatura.

A web, claro, ficou pegando fogo com a atitude do influenciador e seu nome foi um dos mais comentados no Twitter durante o final de semana. Mas o que ele não esperava era a quantidade de crítica para uma até então piada que ele estava fazendo e resolveu desabafar na rede social:

Queria que a mesma disposição que vocês têm para criar polêmica, fosse a mesma pra pedir pelos mares do Nordeste! Quanto ao quadro foi autorizado pela dona, inclusive a mesma está leiloando. Não se cancela o que não se consome. Doei 50 mil reais para o outubro rosa e ninguém fala. Vivo fazendo milhões de coisas grandes e boas e ninguém exalta!

Alguns famosos se uniram para criticar a postura do artista, como: Felipe Neto que não poupou a briga, Felipe Castanhari, entre outros. Os usuários do Instagram comentaram que Carlinhos era tão tóxíco quanto Biel, Mc Gui e Nego do Borel, todos envolvidos em polêmicas nos últimos tempos. Complicado, né?